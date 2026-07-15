Общество
15 июля 17:12
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«Вечерняя Казань»

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Водителям отменят штрафы за неправильную парковку в очереди за бензином

Каждое такое постановление отменят.

Водителям отменят штрафы за неправильную парковку в очереди за бензином

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что водителям, которые стояли в очереди за бензином и получили штрафы за неправильную парковку, отменят наказание.

По каждому такому постановлению во всех региональных подразделениях Госавтоинспекции МВД России будут приниматься решения об их отмене с учетом малозначительности совершенного правонарушения или действий водителя в условиях крайней необходимости. Но для этого водитель должен направить обращение.

Ранее на штрафы за неправильную парковку в очереди на АЗС жаловались жители Саратовской области. Нарушения там фиксировали автоматические комплексы. Но с 1 июля их отключили, отметила Волк.

Ранее сообщалось, что в 13 регионах России улучшилась ситуация с наличием бензина на заправках. Татарстан в список субъектов с положительной динамикой не вошел.

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