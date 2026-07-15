Приставы Татарстана вынудили организацию провести орнитологическое исследование
Проверка касалась безопасности полетов.
Приставы Тукаевского района добились проведения организацией орнитологического исследования. Оно было необходимо для безопасности полетов. Проверка касалась объекта, расположенного в границах приаэродромной территории, сообщили в ГУФССП России по Татарстану.
Цель исследования – установить отсутствие факторов, способствующих привлечению и массовому скоплению птиц, а также оценить достаточность мер по защите объекта при обращении с ТКО и пищевыми биоотходами. После возбуждения исполнительного производства организация не исполнила требования в установленный срок. Поэтому с компании взяли 100 тысяч рублей исполнительного сбора.
Руководитель организации был предупрежден об уголовной ответственности по статье о злостном неисполнении вступившего в законную силу судебного акта. Должнику вручили требование об исполнении решения суда, а в качестве меры принудительного исполнения было вынесено постановление о запрете на внесение изменений в сведения Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). И все это дало эффект: организация провела необходимые исследования. Исполнительное производство окончено.
Ранее сообщалось, что приставы арестовали спецтехнику казанца на 120 миллионов рублей из-за долга перед компанией. Под арест попали в том числе экскаваторы.
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