Из-за выезда на встречку в Татарстане с начала года погибли почти 50 человек
За нарушение предусмотрен штраф в 7500 рублей.
С 15 по 28 июля в Татарстане будет проходить рейд «Встречная полоса». Всего с начала года из-за выезда на встречную полосу движения произошло 98 аварий. В них погибли 49 человек, а пострадали 156, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
В ведомстве напомнили, что за выезд на встречку положен штраф в 7500 рублей или лишение водительских прав на срок от четырех до шести месяцев. А при повторном нарушении — на год.
Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в ДТП с трактором в Мамадышском районе. Детей среди жертв нет. Личности погибших и точная причина аварии пока устанавливаются.
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