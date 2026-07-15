При этом стоимость за полгода снизилась на 1,3 процента.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Столица Татарстана оказалась на четвертом месте по стоимость комнат. За объект в среднем просят 2 680 843 рубля. Цена снизилась на первое полугодие на 1,3 процента. А вот стоимость «квадрата», наоборот, выросла, на 5,2 процента, до 181 905 рублей. Об этом говорится в исследовании «Мир Квартир».

В целом по стране комнаты подорожали на 3,3 процента. Однако комнаты, продаваемые по отдельности, стоят в 4,5 раза дешевле, чем целые квартиры. Больше всего квадратные метры подорожали в Магнитогорске (+25,5 процента), Череповце (+20,8 процента), Кемерове (+17,3 процента) и Тольятти (+17 процентов).

На первом месте рейтинга расположилась Москва со средней стоимостью лота в 5 046 413 рублей. Второе место занимает Сочи с ценой в 3 602 129 рублей. А топ-3 закрывает Санкт-Петербург — 2 690 578 рублей. В пятерку дорогостоящих также входит Симферополь — 2 597 548 рублей.

Как говорит гендиректор федерального портала «Мир Квартир» Павел Луценко, несмотря на меньшие цены, квартиры все равно менее популярны, чем целиковые квартиры на вторичном рынке. Однако коммуналки никак не уйдут в прошлое из-за того, что родственники никак не могут разделить завещанную квартиру, поэтому продают ее по частям.

Ранее сообщалось, что Казань попала в топ-10 городов с самыми дорогими квартирами в аренду. Снять «однушку» на месяц обойдется в более чем 30 тысяч рублей.

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