Общество
15 июля 18:47
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«Вечерняя Казань»

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В Татарстане открыли прием заявлений на добычу пернатой дичи

Разрешения на охоту оформляют во всех МФЦ региона.

В Татарстане открыли прием заявлений на добычу пернатой дичи

Автор фото: nature.kremlin.ru

В республике стартовал прием заявлений на получение разрешения на добычу пернатой дичи. Речь идет об охоте на общедоступных охотничьих угодьях, сообщает Госкомитет Татарстана по биоресурсам.

Обратиться за разрешением можно в любой МФЦ региона. Заявления принимают на любые виды пернатой дичи вне зависимости от сроков их добычи, наличия подружейных собак и ловчих птиц.

Вместе с самим заявлением нужно принесли оригинал паспорта, охотничий билет и квитанцию об оплате госпошлины на выдачу разрешения, которая составляет 650 рублей. Если нужно получить разрешение на добычу тетерева, то следует приложить квитанцию об уплате сбора за пользование объектами животного мира. Ставка составляет 20 рублей за одну особь.

Ранее сообщалось, что в заказниках Татарстана заметили сразу двух редких обитателей — краснокнижного северного кожана и сибирского урагуса. Сотрудникам удалось сделать фото животных.

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