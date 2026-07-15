Общество
15 июля 19:06
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«Вечерняя Казань»

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Пожилым россиянам хотят выплачивать «13-ю пенсию»

Дополнительные деньги намерены выдавать перед Новым годом.

Пожилым россиянам хотят выплачивать «13-ю пенсию»

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Перед Новым годом пенсионерам предложили выплачивать «13-ю пенсию». С такой инициативой выступили в Госдуме, рассказал зампред комитета ГД по информполитике Андрей Свинцов. Его слова приводит ТАСС.

В пояснительной записке говорится, что перед праздником требуются немалые расходы на покупку подарков, приготовление праздничных блюд. В это время социально уязвимая категория россиян особенно нуждается в поддержке государства. А дополнительная выплата позволит достойно отметить Новый год.

Деньги предлагается выплачивать как неработающим, так и работающим пенсионерам. Также это касается и военных пенсий. По размеру выплата должна быть равна ежемесячной пенсии.

Ранее сообщалось, что пенсионерам после 70 лет хотят доплачивать. Сумма предлагается в размере трех-четырех МРОТ. Выплата может стать не только «премией к юбилею», но и признанием усилия людей, которые заботятся о здоровье.

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