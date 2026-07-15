Общество
15 июля 19:32
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«Вечерняя Казань»

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В разгар сезона в Казани внезапно подняли стоимость проезда по дачному маршруту

Автобус возит дачников с Горьковского шоссе до садового общества «Текстильщик».

В разгар сезона в Казани внезапно подняли стоимость проезда по дачному маршруту

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Казанцы пожаловались на то, что стоимость проезда на некоторых маршрутах вдруг выросла. Речь идет, в частности, о маршруте №101с «Горьковское шоссе – СО «Текстильщик».  

Рукописное объявление в салоне автобуса извещало о том, что теперь пассажирам придется платить 120 рублей вместо 100. Водитель подтвердил, что повышение прошло еще три дня назад и связано оно со сложностями с заправкой топливом.  

«Автобусный маршрут №101с «Горьковское шоссе – СО «Текстильщик» не входит в муниципальную маршрутную сеть Казани. Его обслуживает ООО «Республиканский автовокзал». По информации от компании, с 13.07.2026 по всему маршруту следования стоимость проезда за наличный расчет составляет 120 рублей», -  прокомментировали ситуацию в Комитете по транспорту.  

Там пояснили, что этот специальный сезонный маршрут дополнительно открывается для удобства казанцев в садово-дачный период, и уточнили, что в соответствии с действующим законодательством тарифы на такие маршруты не регулируются, а устанавливаются перевозчиками в зависимости от понесенных фактических затрат по перевозке пассажиров обычно в начале сезона.  

«Однако в случае резкого увеличения стоимости топлива, запасных частей перевозчик может пересмотреть данные тарифы в течение сезона», - подчеркнули в комитете.

Ранее мы писали, что в 13 регионах России улучшилась ситуация с наличием бензина на заправках. Татарстан в список субъектов с положительной динамикой не вошел.

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