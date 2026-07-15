Рост рождаемости грозит России повышением пенсионного возраста на 5 лет
Работать дольше придется и мужчинам, и женщинам, считают экономисты.
В связи с улучшением демографической ситуации и увеличением продолжительности жизни правительство может рассмотреть вариант повышения пенсионного возраста на пять лет. Об этом заявил кандидат экономических наук Александр Разуваев. Его слова приводит «Абазац».
Эксперт объясняет такую вероятность тем, что при росте рождаемости и увеличении продолжительности жизни государству станет труднее выплачивать пособия по старости. В СССР на одного пенсионера приходилось восемь трудоустроенных, а на данный момент — всего два. Работать дольше придется и мужчинам, и женщинам, добавил Разуваев.
Ранее сообщалось, что три категории пенсионеров с 1 августа получат надбавку к выплатам. Например, Соцфонд традиционно сделает перерасчет страховой части выплат работающих пожилых людей, оформивших трудовой или гражданско-правовой договор.
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