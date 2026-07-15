Общество
15 июля 14:40
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«Вечерняя Казань»

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Госстройнадзор Татарстана проверяет обновленную церковь Николы Тульского

Храм был возведён в 1810–1816 годах.

Госстройнадзор Татарстана проверяет обновленную церковь Николы Тульского

Автор фото: Госстройнадзор РТ

Реконструированную казанскую церковь Николы Тульского, построенную в 1810–1816 годах, проверяет Госстройнадзор Татарстана. Храм расположен на улице Большая Красная, 3. Он представляет собой кирпичную прямоугольную двусветную постройку в стиле классицизма, увенчанную куполом, сообщает начальник ведомства Вали Назмеев.

Церковь построили по проекту архитектора Якова Шелковникова. Раньше там зимой хранилась главная святыня монастыря – чудотворная Казанская икона Божией Матери. В советское время здание храма было перестроено и использовалось как цеха бывшей табачной фабрики. А сейчас это памятник архитектуры, который находится на стадии завершения реставрации.

Автор фото: Госстройнадзор РТ

Работы в храме начались в 2024 год по указу раиса Татарстана Рустама Минниханова. Специалисты усилили грунты и фундаменты, отреставрировали кирпичную кладку стен, воссоздали межэтажные перекрытия и внутренние перегородки. Затем восстановили фасадную группу церкви, выполнили монтаж купола и установили накупольный крест. Также поработали с интерьером, кровлей и так далее.

Застройщиком выступила религиозная организация «Казанский Богородицкий мужской монастырь г. Казани Республики Татарстан Казанской епархии Русской православной церкви (Московский патриархат)». Техзаказчик – ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан», а подрядчик – ООО «Евростройхолдинг+».

Ранее сообщалось, что специалисты приступили к масштабной реставрации Казанско-Богородицкой церкви. Храм был построен в 1780-е годы XVIII века. Во время работ восстановят утраченные архитектурные элементы, кресты и фасады, вымостят дворовую территорию натуральным камнем, оборудуют рядом  с храмом парковку.

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