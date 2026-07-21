Общество
21 июля 11:56
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«Вечерняя Казань»

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В Челнах 88-летний мужчина и 85-летняя женщина сыграли свадьбу

За полгода почти 200 пар старше 50 лет заключили брак, 17 человек были за 70.

В Челнах 88-летний мужчина и 85-летняя женщина сыграли свадьбу

Автор фото: Марат Мугинов / мэрия Казани

Жители Набережных Челнов точно знают: возраст не помеха для любви. Как рассказала начальник городского ЗАГСа Равиля Зарипова, за первое полугодие 2026 года в автограде поженились почти 200 пар, где обоим супругам больше 50 лет. Среди них 11 женихов и 6 невест перешагнули 70-летний рубеж.

Самым возрастным женихом стал 88-летний мужчина, а самой взрослой невестой — 85-летняя женщина.

Ранее мы писали, что каждый пятый казанец готов потратить на свадьбу до миллиона рублей. Если денег на торжество не хватит, большинство молодоженов в первую очередь примутся за сокращение списка гостей.

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