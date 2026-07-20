Каждый пятый казанец готов потратить на свадьбу до миллиона рублей
Если денег на торжество не хватит, большинство молодоженов в первую очередь примутся за сокращение списка гостей.
Порядка 30 процентов жителей столицы республики могли бы выделить на свадебное мероприятие от 100 до 300 тысяч рублей, еще 29 процентов готовы потратить 300—500 тысяч, а 23 процента — от 500 до одного миллиона рублей. Отметить создание новой семьи «на широкую ногу», то есть на сумму свыше одного миллиона рублей, могут 13 процентов, а еще три процента не поскупились бы и двумя миллионами. К таким выводам пришли аналитики «Альфа-Денег» по результатам опроса.
При этом казанцы готовы даже брать в долг на проведение свадьбы. Зачастую новобрачным помогают родители — о таких случаях вспомнили 24 процента опрошенных. Еще 11 процентов обратились бы в банк или МФО, а у друзей предпочитают занимать восемь процентов опрошенных. Большая часть жителей заявила, что не стала бы влезать в долги из-за свадьбы ни при каких обстоятельствах.
Если денег на проведение мероприятия все же не хватит, большинство примется за сокращение списка гостей — таких оказалось 43 процента. Еще 15 процентов выберут более бюджетное место для проведения, 11 процентов опрошенных откажутся от ведущего или программы, еще восемь процентов казанцев сэкономили бы на наряде.
Ранее в Госдуме предложили возмещать россиянам расходы на свадьбу с помощью налогового вычета с суммы до 400 тысяч рублей. Размер «свадебного подарка от государства» составит до 52 тысяч при ставке НДФЛ в 13 процентов.
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