Общество
20 июля 21:08
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«Вечерняя Казань»

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Каждый пятый казанец готов потратить на свадьбу до миллиона рублей

Если денег на торжество не хватит, большинство молодоженов в первую очередь примутся за сокращение списка гостей.

Каждый пятый казанец готов потратить на свадьбу до миллиона рублей

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Порядка 30 процентов жителей столицы республики могли бы выделить на свадебное мероприятие от 100 до 300 тысяч рублей, еще 29 процентов готовы потратить 300—500 тысяч, а 23 процента — от 500 до одного миллиона рублей. Отметить создание новой семьи «на широкую ногу», то есть на сумму свыше одного миллиона рублей, могут 13 процентов, а еще три процента не поскупились бы и двумя миллионами. К таким выводам пришли аналитики «Альфа-Денег» по результатам опроса.

При этом казанцы готовы даже брать в долг на проведение свадьбы. Зачастую новобрачным помогают родители — о таких случаях вспомнили 24 процента опрошенных. Еще 11 процентов обратились бы в банк или МФО, а у друзей предпочитают занимать восемь процентов опрошенных. Большая часть жителей заявила, что не стала бы влезать в долги из-за свадьбы ни при каких обстоятельствах.

Если денег на проведение мероприятия все же не хватит, большинство примется за сокращение списка гостей — таких оказалось 43 процента. Еще 15 процентов выберут более бюджетное место для проведения, 11 процентов опрошенных откажутся от ведущего или программы, еще восемь процентов казанцев сэкономили бы на наряде.

Ранее в Госдуме предложили возмещать россиянам расходы на свадьбу с помощью налогового вычета с суммы до 400 тысяч рублей. Размер «свадебного подарка от государства» составит до 52 тысяч при ставке НДФЛ в 13 процентов.

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