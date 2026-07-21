Общество
21 июля 09:06
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«Вечерняя Казань»

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Жара до 30 градусов и дожди придут в Татарстан к середине недели

Погода останется тёплой и неустойчивой.

Жара до 30 градусов и дожди придут в Татарстан к середине недели

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане наступившая неделя будет тёплой, но не без дождей. Во вторник, 21 июля, существенных осадков не ждут, воздух прогреется до 25–30 градусов. В среду, 22 июля, ночь пройдёт без осадков, а днём и вечером к западным районам подойдёт атмосферный фронт с небольшими дождями. Температура ночью 15–20, днём 25–30 градусов.

В четверг, 23 июля, под влиянием фронта местами пройдут кратковременные дожди. Ночью те же 15–20 градусов, днём 23–28, а на востоке республики воздух может прогреться до 31 градуса.

В пятницу и субботу, 24–25 июля, погода останется тёплой и неустойчивой. Днём по-прежнему 25–30 градусов, местами кратковременные дожди, сообщил Гидрометцентр республики.

Ранее мы писали, что погодные «качели» станут новой климатической нормой для Казани. Погода в республике не радует постоянством: на улице либо очень жарко, либо всего за пару дней выпадает месячная норма осадков. Дорожные службы работают 24/7, а садовники и аграрии подсчитывают ущерб от дождей.

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