Онищенко дал этому объяснение.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Средний возраст рождения первого ребёнка у россиянок составляет 30 лет. Об этом РИА Новости рассказал академик РАН Геннадий Онищенко.

По его словам, женщины хотят сначала выучиться, утвердиться в профессии и получить устойчивый заработок. Для сравнения, в Европе первого ребёнка рожают в среднем в 34 года.

«У нас где-то в 30 лет», — отметил Онищенко.

Ранее мы писали, что единое пособие по рождению ребенка предложили назначать автоматически. Современный уровень цифровизации позволяет реализовать беззаявительный или пролонгированный режим.

Также сообщалось, что неработающим матерям предложили платить «родительскую зарплату». Выплата, в случае принятия инициативы, будет назначаться на каждого ребенка

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