Россиянки в среднем рожают первенца в 30 лет
Онищенко дал этому объяснение.
Средний возраст рождения первого ребёнка у россиянок составляет 30 лет. Об этом РИА Новости рассказал академик РАН Геннадий Онищенко.
По его словам, женщины хотят сначала выучиться, утвердиться в профессии и получить устойчивый заработок. Для сравнения, в Европе первого ребёнка рожают в среднем в 34 года.
«У нас где-то в 30 лет», — отметил Онищенко.
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Также сообщалось, что неработающим матерям предложили платить «родительскую зарплату». Выплата, в случае принятия инициативы, будет назначаться на каждого ребенка
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