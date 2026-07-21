Умер известный фитнес-блогер Вадим «do4a» Иванов
Блогеру было 37 лет, он пережил два инфаркта и создал одно из крупнейших сообществ в СНГ.
На 38-м году жизни скончался один из самых известных популяризаторов бодибилдинга Вадим Иванов, больше известный как «do4a». Он открыто рассказывал о проблемах со здоровьем и ранее перенёс два инфаркта.
Иванов был пионером фитнес-блогинга в русскоязычном пространстве: говорил о спортивной фармакологии, подготовке атлетов и силовых тренировках. Позже запустил собственный бренд спортивного питания и одежды, а вокруг его проекта Do4a выросло одно из крупнейших фитнес-сообществ в СНГ.
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