Блогеру было 37 лет, он пережил два инфаркта и создал одно из крупнейших сообществ в СНГ.

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На 38-м году жизни скончался один из самых известных популяризаторов бодибилдинга Вадим Иванов, больше известный как «do4a». Он открыто рассказывал о проблемах со здоровьем и ранее перенёс два инфаркта.

Иванов был пионером фитнес-блогинга в русскоязычном пространстве: говорил о спортивной фармакологии, подготовке атлетов и силовых тренировках. Позже запустил собственный бренд спортивного питания и одежды, а вокруг его проекта Do4a выросло одно из крупнейших фитнес-сообществ в СНГ.

Ранее мы писали, что певица МакSим сообщила о смерти своего отца. Мужчина скончался из-за рака четвертой стадии, с которым он сражался 14 лет.

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