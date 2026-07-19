Певица МакSим сообщила о смерти своего отца
Мужчина скончался из-за рака четвертой стадии, с которым он сражался 14 лет.
Заслуженная артистка Татарстана МакSим (Марина Абросимова) сообщила о смерти своего отца, который боролся с раком четвертой стадии 14 лет. Как рассказала певица в соцсетях, медики говорили лишь о годе жизни с таким диагнозом, однако «отец доказал, что прогноз - это не всегда приговор».
«К сожалению, болезнь всё же взяла своё. Спасибо тебе за всё, папа. За любовь, заботу, силу и воспоминания, которые навсегда останутся с нами. Покойся с миром. Ты навсегда останешься в моём сердце. Люблю тебя и буду помнить всегда», — написала артистка.
Ранее сообщалось, что Марина Абросимова отменила публикацию своей книги-исповеди «Другая реальность». Причиной стали угрозы от некоторых лиц, которые оказывали давление на саму МакSим, типографию и издательство.
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