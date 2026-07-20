Происшествия
20 июля 15:33
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«Вечерняя Казань»

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Мужчину с телом его 11-летнего сына эвакуировали с Эльбруса

Пострадавшего доставили в посёлок Терскол.

Мужчину с телом его 11-летнего сына эвакуировали с Эльбруса

Автор фото: МЧС РФ

Спасателям удалось добраться до мужчины, который вместе с 11-летним сыном пошел покорять Эльбрус. Напомним, во время подъёма мальчик подвернул ногу и схватился за страховочный трос. Крепление не выдержало, трос оборвался, и альпинисты рухнули вниз примерно на километр. Ребенок погиб. А у его отца были сломаны ноги.

Мужчину доставили в поселок Терскол в Кабардино-Балкарии, он расположен в Баксанском ущелье на высоте 2200 метров. Отметим, что отец с сыном совершали восхождение на восточную вершину горы, высотой 5600 метров.

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