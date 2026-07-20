Ущерб составил 700 тысяч рублей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В одном из торговых центров Казани обнаружили в продаже чехлы для мобильных телефонов, которые были маркированы товарными знаками, включенными в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. Однако правообладатель товарного знака не предоставлял коммерческой организации права на розничную торговлю такой продукцией.

Проверку провела Татарская транспортная прокуратура. Было возбуждено уголовное дело о незаконном использовании чужого товарного знака. Товар признан контрафактом. А ущерб превысил 700 тысяч рублей. В общей сложности выявлено более 400 изделий. Расследование уголовного дела находится на контроле ведомства.

Ранее сообщалось, что у предпринимательницы в Казани изъяли 16,5 тысячи пачек контрафактных сигарет. Женщина возила их через транспортные компании.

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