Происшествия
20 июля 19:27
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«Вечерняя Казань»

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Транспортная прокуратура нашла в ТЦ Казани контрафактные чехлы для телефонов

Ущерб составил 700 тысяч рублей.

Транспортная прокуратура нашла в ТЦ Казани контрафактные чехлы для телефонов

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В одном из торговых центров Казани обнаружили в продаже чехлы для мобильных телефонов, которые были маркированы товарными знаками, включенными в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. Однако правообладатель товарного знака не предоставлял коммерческой организации права на розничную торговлю такой продукцией.

Проверку провела Татарская транспортная прокуратура. Было возбуждено уголовное дело о незаконном использовании чужого товарного знака. Товар признан контрафактом. А ущерб превысил 700 тысяч рублей. В общей сложности выявлено более 400 изделий. Расследование уголовного дела находится на контроле ведомства.

Ранее сообщалось, что у предпринимательницы в Казани изъяли 16,5 тысячи пачек контрафактных сигарет. Женщина возила их через транспортные компании.

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