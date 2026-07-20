Происшествия
20 июля 21:34
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«Вечерняя Казань»

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Курьера, укравшего 260 тысяч рублей у пенсионерки из Казани, задержали в Самаре

Мошенники по телефону сообщили пожилой жительнице, что ее дочь стала виновницей аварии и нуждается в деньгах.

Курьера, укравшего 260 тысяч рублей у пенсионерки из Казани, задержали в Самаре

Автор фото: МВД по Татарстану

В столице республики 79-летней женщине поступил звонок от аферистов — они сообщили, что ее дочь оказалась виновата в ДТП и ей необходимо помочь деньгами. Под влиянием стресса пенсионерка передала курьеру 260 тысяч рублей. Забрав деньги, 34-летний мужчина уехал из Казани. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Казанские полицейские совместно с коллегами из другого региона задержали мошенника в Самаре. Курьера заключили под стражу. Свою вину он полностью признал. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Татарстане задержали еще одного курьера, который похитил у пенсионерки более одного миллиона рублей. Им оказался 18-летний казанец. Мошенники убедили жительницу перевести деньги на «безопасный счет», чтобы избежать их перевода на нужды ВСУ.

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