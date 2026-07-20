Происшествия
20 июля 15:52
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«Вечерняя Казань»

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За неделю в Татарстане потушили почти 50 пожаров

Пострадали трое.

За неделю в Татарстане потушили почти 50 пожаров

Автор фото: ГУ МЧС России по Татарстану

С 13 по 19 июля в Татарстане потушили 46 возгораний. На пожарах пострадали три человека, еще двоих удалось спасти из огня, сообщили в ГУ МЧС России по республике. В ведомстве напомнили, что не стоит курить в постели, рядом с горючими жидкостями и бросать окурки с балкона.

Также на водоемах произошло одно происшествие, где погиб человек. Татарстанцам объясняют, что купаться нужно только в специально отведенных для этого местах. Кроме того, плавать пьяным — плохая идея. Нельзя оставлять детей одних у воды.

Ранее сообщалось, что в Татарстане из пожара спасли мужчину. Житель получил отравление продуктами горения средней степени и был госпитализирован. Причину пожара выясняют специалисты.

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