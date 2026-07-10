Житель получил отравление продуктами горения средней степени и был госпитализирован.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Нурлате на улице Садовая в квартире на втором этаже жилого дома произошло возгорание площадью в два квадратных метра. Пожарные, которые вовремя прибыли на место после сообщения в системе «Глонасс 112», спасли находившегося там 54-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

В результате житель получил отравление продуктами горения средней степени и был госпитализирован в Нурлатскую центральную районную больницу. Причину пожара выясняют специалисты.

Ранее сообщалось, что в Альметьевске из пожара спасли двух детей. На первом этаже многоквартирного дома загорелись б/у вещи. Предварительно, причина пожара — поджог.

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