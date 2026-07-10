Происшествия
10 июля 11:07
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«Вечерняя Казань»

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Челнинец хотел купить авто, но потерял почти 2 млн рублей

С продавцами мужчина связался через мессенджер.

Челнинец хотел купить авто, но потерял почти 2 млн рублей

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Набережных Челнах 54-летний мужчина нашел интернет-салон по продаже авто. Через мессенджер он связался с продавцами, и они на протяжении двух недель обсуждали детали покупки. Пострадавший трижды переводил им деньги в качестве предоплаты за авто, отдав 1,85 миллиона рублей.

Но когда пришло время передавать машину покупателю, работники автосалона перестали выходить на связь. После этого мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в МВД по Татарстану.

Ранее сообщалось, что казанец решил купить авто через мессенджер и потерял почти миллион рублей. Сначала мужчину попросили перевести более 450 тысяч рублей, затем еще 540 тысяч. Когда он совершил последний платеж, «менеджеры» перестали выходить на связь.

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