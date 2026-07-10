Андрей Черкасин, сознавшийся в организации покушения на сноху Станислава Шевырева, добился отмены запрета подписания контракта с Минобороны через Верховный суд Татарстана.

Автор фото: Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»

Верховный суд Татарстана отменил запрет следствия на подписание контракта с Минобороны в отношении начальника службы безопасности «Волги-Автодора» Андрея Черкасина. В ближайшее время обвиняемый в организации покушения на сноху своего начальника Станислава Шевырева может отправиться на СВО, сообщает журналист «Вечерней Казани».



Как нашему изданию рассказал адвокат Черкасина Руслан Губаев, все необходимые согласования со стороны Минобороны уже получены — ранее начальник пункта отбора на военную службу направлял следователю прошение о том, чтобы забрать обвиняемого в ряды вооруженных сил, но получил отказ. И этот отказ отменил Верховный суд республики, уточнил юрист. Теперь материалы по Черкасину должны снова попасть к следователю, где он с учетом позиции ВС РТ, может подписать разрешение на отправку обвиняемого в зону СВО и приостановить в его отношении следствие.

Напомним, что Андрей Черкасин является одним из главных фигурантов дела о покушении на Ирину Шевыреву — сноху основателя стройхолдинга «Волга-Автодор» Станислава Шевырева. Следствие считает, что Черкасин, выполняя преступное поручение самого Станислава Шевырева, поручил убийство его снохи своим подчиненным — Булату Галлямову, Бурихону Хамидову и Рафису Султанову.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Тройка исполнителей выслеживала жертву — и 14 октября прошлого года Султанов совершил покушение на Ирину Шевыреву. Мужчина нанес жертве десятки ножевых ранений в область шеи и груди, но та оказала активное сопротивление, благодаря чему выжила.



Черкасин в ходе следствия признал вину, но заявил, что действовал один, без поручения начальства, и убивать Шевыреву не хотел — он хотел причинить женщине лишь «вред здоровью небольшой тяжести». Так обвиняемый якобы планировал отвлечь «от дел в компании» мужа Ирины — Ивана, сына Станислава Шевырева. При этом говоря о «делах», Черкасин, по данным правоохранителей, имел в виду экономические преступления. Следствие, впрочем, не нашло подтверждений тому, что топ-менеджеры «Волги-Автодора» действительно к ним причастны.



Отметим, что основной фигурант дела Станислав Шевырев сегодня находится на свободе под запретом определенных действий. Вину замдиректора «Волги-Автодора» в отличие от остальных участников дела, не признал. При этом следствие вменило ему и остальным обвиняемым новое преступление — покушение на причинение тяжкого вреда здоровью. Этот эпизод также связан с Ириной Шевыревой, но произошел до покушения: летом 2024 года Рафис Султанов совершил наезд на женщину на электросамокате.