В Казани наказали 18-летнего курьера, помогавшего мошенникам
За время своей деятельности подсудимый забрал у жителей почти 500 тысяч рублей.
В столице республики виновным признали 18-летнего парня, который помогал аферистам красть у жителей средства. Под разными предлогами он забирал деньги у казанцев и переводил их на банковские счета соучастников. В итоге он похитил 473 тысячи рублей за две поездки — сначала 250 тысяч, а после 223 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.
Житель признал свою вину и полностью возместил пострадавшим ущерб. Суд назначил ему штраф в размере 150 тысяч рублей, приговор вступил в силу.
Ранее сообщалось, что суд рассмотрит дело двух татарстанцев, которые участвовали в обмане жительницы Чистополя. В сентябре прошлого года года неустановленные лица предложили одному из них стать курьером и забрать средства у женщины. Но мужчина не захотел сам выполнять эту задачу и попросил знакомого. В итоге мошенники похитили у пострадавшей более трех миллионов рублей.
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