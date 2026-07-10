Происшествия
10 июля 07:44
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«Вечерняя Казань»

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Точку общепита в казанском аэропорту оштрафовали за просроченные продукты

Продукты изъяли и утилизировали по требованию Татарской транспортной прокуратуры.

Точку общепита в казанском аэропорту оштрафовали за просроченные продукты

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Татарская транспортная прокуратура проверила, чем кормят пассажиров и сотрудников в казанском аэропорту, и нашла нарушения. В одной из точек общественного питания на прилавках лежали продукты с истекшим сроком хранения. Такая еда могла навредить здоровью людей, поэтому по требованию прокуратуры просрочку немедленно изъяли и утилизировали.

Транспортный прокурор внёс представление руководителю организации и потребовал больше такого не допускать. Арбитражный суд Татарстана по материалам прокуратуры привлёк компанию к административной ответственности за нарушение технических регламентов. Итог — штраф в 20 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что из Казани в аэропорт начнут регулярно ездить шаттлы. В нынешнем году столица Татарстана планирует принять 5,4 миллиона туристов.

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