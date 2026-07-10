Происшествия
10 июля 07:25
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«Вечерняя Казань»

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Обломки дрона вызвали пожар на Ильском НПЗ на Кубани

Фрагменты сбитых беспилотников также упали в станице Северской.

Обломки дрона вызвали пожар на Ильском НПЗ на Кубани

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Краснодарском крае обломки украинского беспилотника стали причиной пожара на Ильском нефтеперерабатывающем заводе. Как сообщил оперштаб региона, возгорание началось после падения фрагментов сбитого дрона. По предварительным данным, никто не пострадал.

Фрагменты беспилотников зафиксировали и в станице Северской. Там обломки рухнули сразу по двум адресам: во двор частного дома и на территорию одного из предприятий. Здесь тоже обошлось без жертв. На местах работают оперативные и специальные службы.

Ранее мы писали, что дроны ВСУ атаковали промпредприятие в Калужской области: начался пожар. Сотрудников эвакуировали.

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