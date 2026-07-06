Дроны ВСУ атаковали промпредприятие в Калужской области: начался пожар
Сотрудников эвакуировали.
В Калужской области ночью украинские беспилотники атаковали промышленное предприятие в Дзержинском округе. Как сообщил губернатор Владислав Шапша, после удара началось возгорание. Сотрудников оперативно вывели, по предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают оперативные группы и сотрудники МЧС.
Всего за ночь силы ПВО уничтожили 16 беспилотников над Боровским, Дзержинским, Малоярославецким и Мосальским округами, а также на окраине Обнинска.
Ранее мы писали, что Россия нанесла массированный удар по военным объектам Украины в ответ на атаки. Под удар попали заводы, топливные объекты и аэродромы в шести областях.
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