Смертельная авария случилась в Апастовском районе.

Автор фото: Госавтоинспекция Татарстана

В Апастовском районе Татарстана легковушка на полном ходу вылетела на встречную полосу и врезалась в грузовик. За рулём Volkswagen находился мужчина, он погиб на месте. Вторым участником аварии стал тяжёлый FAW.

Как сообщили в республиканской Госавтоинспекции, удар был такой силы, что шансов выжить у водителя легковушки не осталось. На месте работают сотрудники ГАИ, выясняются все обстоятельства трагедии.

Ранее мы писали, что водитель Nissan пытался заехать на АЗС в Казани и устроил смертельное ДТП. Также пострадали еще три человека.

Также сообщалось, что двое взрослых и годовалый ребенок погибли в ДТП с грузовиком в Татарстане. Женщина не справилась с управлением и выехала на «встречку».

Все самое интересное в нашем канале в MAX.