Водитель Volkswagen погиб, вылетев на встречку под грузовик в Татарстане
Смертельная авария случилась в Апастовском районе.
В Апастовском районе Татарстана легковушка на полном ходу вылетела на встречную полосу и врезалась в грузовик. За рулём Volkswagen находился мужчина, он погиб на месте. Вторым участником аварии стал тяжёлый FAW.
Как сообщили в республиканской Госавтоинспекции, удар был такой силы, что шансов выжить у водителя легковушки не осталось. На месте работают сотрудники ГАИ, выясняются все обстоятельства трагедии.
Ранее мы писали, что водитель Nissan пытался заехать на АЗС в Казани и устроил смертельное ДТП. Также пострадали еще три человека.
Также сообщалось, что двое взрослых и годовалый ребенок погибли в ДТП с грузовиком в Татарстане. Женщина не справилась с управлением и выехала на «встречку».
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