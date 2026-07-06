У мужчины 1997 года рождения — артериальное кровотечение, его экстренно госпитализировали.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

На Волге у казанского пляжа «Локомотив» произошло серьёзное ЧП. Гидроцикл на полном ходу столкнулся с катамараном. Удар пришёлся так, что водитель гидроцикла, мужчина 1997 года рождения, получил резаную рану нижней челюсти и артериальное кровотечение. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии.

На место выезжала оперативная группа казанского пожарно-спасательного гарнизона и спасатели ЗПСО №2. Предварительная причина — нарушение правил плавания на маломерных судах. Всего к месту происшествия привлекались 13 человек и 4 единицы техники. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

Ранее мы писали, что на Волге перевернулся сапборд: ребёнок и пытавшийся его спасти мужчина утонули. Спасательных жилетов на погибших не было.

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