Под удар попали заводы, топливные объекты и аэродромы в шести областях.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Ночью Вооружённые силы России нанесли массированный ответный удар по территории Украины. Как сообщили в Минобороны, атака стала реакцией на террористические удары киевского режима по гражданской инфраструктуре РФ.

Применялось высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники. Поражены предприятия военной промышленности и объекты топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области. Кроме того, удары пришлись по инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

Ранее гендиректор Федерального центра БАС Максим Авдеев рассказал, где беспилотники дают мощный эффект. Существуют различные и своеобразные сценарии применения БПЛА.

Также сообщалось, что во время пресс-конференции замглавы Минпромторга Татарстана Иван Колчин заявил, что в республике на данный момент выпускают беспилотники более 20 предприятий. Некоторые из них имеют опыт работы в отрасли более 25-30 лет. БПЛА создают в основном для решения проблем на рынках сельского и лесного хозяйств, для мониторинга ЛЭП, нефтепроводов и экологического надзора.

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