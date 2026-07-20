Происшествия
20 июля 12:45
Автор материала:
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Андрей Мартыгин

Журналист

В Казани замначальника депо по ремонту поездов судят за взятку

По версии следствия, фигурант дела Владимир Яннаев получил от предпринимателей более 400 тысяч рублей за помощь с выполнением и приемкой работ по госконтрактам.

В Казани замначальника депо по ремонту поездов судят за взятку

Автор фото: Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»

В Кировском райсуде Казани стартовало рассмотрение дела Владимира Яннаева — заместителя директора по ремонту вагонного депо «Казань». По версии обвинения, сотрудник РЖД получил от предпринимателей более 400 тысяч рублей в качестве взятки за помощь в выполнении и приемке работ по ремонту биотуалетов в электричках, сообщает журналист «Вечерней Казани».

Как следует из обвинительного заключения, оглашенного на старте процесса татарским транспортным прокурором Фаридом Фатуллаевым, Яннаев брал взятки от представителя двух фирм ООО «Сатурн» и ООО «ЭКО-Ресурс» на протяжении четырех лет, с 2019 по 2022 годы. Компании получали от РЖД контракты на ремонт биотуалетов в поездах, однако выполняли их в большинстве случаев подчиненные Яннаева в свое рабочее время, а не сотрудники коммерческих организаций.

За такую «помощь» подсудимый ежемесячно получал от взяткодателя по 15 тысяч рублей. Вину замначальника депо не признал, но заявил, что часть денег шла на расходы работ по контрактам. Отметим, что Яннаеву грозит от семи до 12 лет лишения свободы по статье «Получение взятки должностным лицом в крупном размере» (пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ).

Автор фото: Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»

После того как прокурор огласил обвинительное заключение по делу, председательствующий Сергей Степанов вынес на обсуждение вопрос о возвращении дела прокурору для устранения процессуальных нарушений — в обвинительном заключении не говорится, что Яннаев совершал незаконные действия, когда поручал ремонт туалетов своим подчиненным. Несмотря на возражения сторон, судья все же постановил возвратить дело в прокуратуру.

Ранее мы писали, что сторона обвинения запросила для бывшего замначальника по безопасности татарстанской ИК-5 Руслана Хикматова 10 лет колонии общего режима. Экс-силовик обвиняется в получении взяток от осужденного за послабления режима.

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