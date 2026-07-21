Средний возраст застрахованных авто остается на уровне 11 лет.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

За первое полугодие 2026 года в Татарстане через финансовый маркетплейс Сравни было продано на 7,4 процента больше полисов ОСАГО, чем годом ранее. Это ниже общероссийского показателя, где продажи выросли на 20,2 процента, сообщили в пресс-службе платформы.

Средняя стоимость полиса в республике поднялась на 21 процент. А возраст застрахованных авто остался на уровне 11 лет. Средний возраст страхователя достиг 45 лет, увеличившись на год.

В целом по России цена ОСАГО выросла на 14,5 процента. Это связано с удорожанием ремонта машин и запчастей. Прирост есть и в продажах мини-каско, которые оформляются дополнительно к ОСАГО. Их число возросло на 28,4 процента.

По словам директора по развитию страхового бизнеса «Сравни» Владислава Головкина, россияне стали чаще приобретать страховые опции. А на маркетплейсе перед покупкой ОСАГО они сравнивают цены и выбирают лучший вариант.

Ранее сообщалось, что владельцы китайских авто массово отказываются от ОСАГО в России. В некоторых регионах более половины владельцев ездят без оформленного полиса.

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