За год в Татарстане полис ОСАГО подорожал на 21%
Средний возраст застрахованных авто остается на уровне 11 лет.
За первое полугодие 2026 года в Татарстане через финансовый маркетплейс Сравни было продано на 7,4 процента больше полисов ОСАГО, чем годом ранее. Это ниже общероссийского показателя, где продажи выросли на 20,2 процента, сообщили в пресс-службе платформы.
Средняя стоимость полиса в республике поднялась на 21 процент. А возраст застрахованных авто остался на уровне 11 лет. Средний возраст страхователя достиг 45 лет, увеличившись на год.
В целом по России цена ОСАГО выросла на 14,5 процента. Это связано с удорожанием ремонта машин и запчастей. Прирост есть и в продажах мини-каско, которые оформляются дополнительно к ОСАГО. Их число возросло на 28,4 процента.
По словам директора по развитию страхового бизнеса «Сравни» Владислава Головкина, россияне стали чаще приобретать страховые опции. А на маркетплейсе перед покупкой ОСАГО они сравнивают цены и выбирают лучший вариант.
Ранее сообщалось, что владельцы китайских авто массово отказываются от ОСАГО в России. В некоторых регионах более половины владельцев ездят без оформленного полиса.
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