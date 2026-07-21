Общество
21 июля 14:28
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

За год в Татарстане полис ОСАГО подорожал на 21%

Средний возраст застрахованных авто остается на уровне 11 лет.

За год в Татарстане полис ОСАГО подорожал на 21%

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

За первое полугодие 2026 года в Татарстане через финансовый маркетплейс Сравни было продано на 7,4 процента больше полисов ОСАГО, чем годом ранее. Это ниже общероссийского показателя, где продажи выросли на 20,2 процента, сообщили в пресс-службе платформы.

Средняя стоимость полиса в республике поднялась на 21 процент. А возраст застрахованных авто остался на уровне 11 лет. Средний возраст страхователя достиг 45 лет, увеличившись на год.

В целом по России цена ОСАГО выросла на 14,5 процента. Это связано с удорожанием ремонта машин и запчастей. Прирост есть и в продажах мини-каско, которые оформляются дополнительно к ОСАГО. Их число возросло на 28,4 процента.

По словам директора по развитию страхового бизнеса «Сравни» Владислава Головкина, россияне стали чаще приобретать страховые опции. А на маркетплейсе перед покупкой ОСАГО они сравнивают цены и выбирают лучший вариант.

Ранее сообщалось, что владельцы китайских авто массово отказываются от ОСАГО в России. В некоторых регионах более половины владельцев ездят без оформленного полиса.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
соцсети
Отец и 11-летний сын сорвались на Эльбрусе после обрыва троса

Ребёнок погиб, мужчина ждёт спасателей с переломанными ногами на высоте 4500 метров.

пресс-служба Авито
В Татарстане на продажу выставили три необычные модели кабриолета

У жителей есть возможность приобрести MG MGA 1962 года, MINI Cooper Cabrio и Ford Mustang.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Через три года у россиян не получится продать студии и жилье в спальных районах

Квартиры, купленные «на эмоциях» или под ситуативный запрос, в перспективе потеряют ликвидность на вторичном рынке.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Москва пережила одну из самых крупнейших за несколько лет атак БПЛА за ночь

Собянин сообщил, что 85 дронов сбили прямо на подлёте к столице.

Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»
Топливный кризис в Казани осложняется покупками бензина про запас

Производители республики в полном объеме выполняют обязательства по обеспечению АЗС топливом и даже увеличивают свои поставки.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Топ застройщиков Казани: честный рейтинг

Рынок недвижимости столицы Татарстана переживает тектонический сдвиг. В регион зашли мощные федеральные игроки — «Самолет», «ФСК Регион» и «ГК ТОЧНО». Изменит ли битва девелоперов качество жилья в столице?

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.