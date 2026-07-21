В России снова подешевела свинина
С января нынешнего года этот вид мяса снизился в цене на два процента.
С начала 2026 года в России фиксируется спад цен на свинину — с января по июнь она подешевела на два процента, а именно с 398,3 рубля до 392 рублей за килограмм. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.
Стоимость бескостной свинины с начала года снизилась с 499 рублей до 487 рублей за килограмм, то есть примерно на 2,4 процента. Как считает эксперт Аналитического кредитного рейтингового агентства Антон Тренин, такая динамика связана с высокой степенью индустриализации, большими производственными мощностями и возможностью регулировать объемы производимого сырья.
На стоимость сильное влияние также оказывают корма, поскольку являются одной из самых крупных категорий расходов в сфере животноводства. В январе этого года ситуация с кормовой базой оказалась стабильной благодаря объемному урожаю зерновых культур 2025 года.
Ранее сообщалось, что сильнее остальных продуктов в России подешевели куриные яйца. Это связано с традиционным спадом потребительского спроса на этот товар в летний период и ограниченным сроком хранения.
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