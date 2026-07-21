Россиянам начнут присылать уведомления о кредитах
Меру вводят для борьбы с мошенниками.
Госдума рассмотрит законопроект, по которому банки и микрофинансовые организации будут обязаны уведомлять россиян о подписании кредитного договора. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в «Максе».
В частности, в уведомлении будут указаны индивидуальные условия кредита, процентная ставка, сумма займа, срок возврата, информация о возможности отказаться от получения кредита. Оповещение будет приходить в течение 15 минут через контактные данные заемщика или «Госуслуги». Нововведение должно помочь в борьбе с мошенниками, подчеркнул парламентарий.
Ранее сообщалось, что средний размер кредита татарстанцев вырос до 221,5 тысячи рублей. Республика вошла также в топ-5 по размеру среднего потребительского кредита. Он увеличился на 13,8 процента за месяц.
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