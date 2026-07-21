Уход за нетрудоспособным теперь оправдает отсутствие заработка только при близком родстве.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С 21 июля вступили в силу новые требования для получения единого пособия. Как сообщил социальный фонд, если человек не работает, потому что ухаживает за нетрудоспособным, это будет считаться уважительной причиной только при подтверждённом близком родстве. Раньше уход засчитывался независимо от степени родства.

Теперь нужны документы, подтверждающие родственную связь, например свидетельство о браке или рождении.

Ранее мы писали, что каждый пятый татарстанец потратил на помощь близким за год до 100 тысяч рублей. Почти половина жителей помогает безвозмездно.

Также мы писали, что пенсионерам в России намерены выплачивать «зарплату» за уход за внуками. Ежемесячное пособие положено пожилым, воспитывающим детей до трех лет.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.