Почти половина жителей помогает безвозмездно.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане большинство жителей финансово помогают родителям — таких 33 процента. Детям, братьям и сестрам деньги высылают 22 процента татарстанцев, близким друзьям - 11 процентов, а коллегам и дальним родственникам — по шесть процентов. Такое исследование провели в hh.ru и Группе Ренессанс Страхование.

При этом 41 процент помогает безвозмездно, 28 процентов дают в долг на неопределенное время, а 21 процент — только при условии, что средства вернут в обозначенную дату. За последний год на финансовую помощь близким 39 процентов жителей направили более 50 тысяч рублей, 22 процента — от 50 до 100 тысяч рублей, 17 процентов — от 100 до 200 тысяч рублей, и столько же человек — более 200 тысяч.

Почти половина опрошенных — 41 процент — готовы помочь финансово только в том случае, если понимают, что человек не справиться без их помощи. Но 67 процентов респондентов не станут помогать с проблемами, связанными с азартными играми или другими зависимостями. Половина (52 процента) откажут помощь должникам, которые уже брали, но так и не вернули деньги, а еще 44 процента – если человек просит деньги лишь для того, чтобы сохранить привычный уровень комфорта.

Ранее сообщалось, что каждый пятый россиянин закроет ипотеку только на пенсии. Доля подобных заемщиков выросла до 19 процентов во втором полугодии против 17 процентов в первом. За прошлый год в России выдано почти миллион кредитов.

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