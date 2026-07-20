Общество
20 июля 18:05
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Каждый пятый татарстанец потратил на помощь близким за год до 100 тысяч рублей

Почти половина жителей помогает безвозмездно.

Каждый пятый татарстанец потратил на помощь близким за год до 100 тысяч рублей

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане большинство жителей финансово помогают родителям — таких 33 процента. Детям, братьям и сестрам деньги высылают 22 процента татарстанцев, близким друзьям - 11 процентов, а коллегам и дальним родственникам — по шесть процентов. Такое исследование провели в hh.ru и Группе Ренессанс Страхование.

При этом 41 процент помогает безвозмездно, 28 процентов дают в долг на неопределенное время, а 21 процент — только при условии, что средства вернут в обозначенную дату. За последний год на финансовую помощь близким 39 процентов жителей направили более 50 тысяч рублей, 22 процента — от 50 до 100 тысяч рублей, 17 процентов — от 100 до 200 тысяч рублей, и столько же человек — более 200 тысяч.

Почти половина опрошенных — 41 процент — готовы помочь финансово только в том случае, если понимают, что человек не справиться без их помощи. Но 67 процентов респондентов не станут помогать с проблемами, связанными с азартными играми или другими зависимостями. Половина (52 процента) откажут помощь должникам, которые уже брали, но так и не вернули деньги, а еще 44 процента – если человек просит деньги лишь для того, чтобы сохранить привычный уровень комфорта.

Ранее сообщалось, что каждый пятый россиянин закроет ипотеку только на пенсии. Доля подобных заемщиков выросла до 19 процентов во втором полугодии против 17 процентов в первом. За прошлый год в России выдано почти миллион кредитов.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
пресс-служба МВД по Татарстану
Татарстанец открыл огонь в автомойке после отказа в обслуживании вне очереди

Виновник, оказавшийся постоянным клиентом сервиса, выстрелил в сотрудника сервиса из травматического оружия.

Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»
Верховный суд Татарстана встал на сторону покупателя в споре по Долинской схеме

Продавец пытался затянуть процесс дополнительными экспертизами, однако коллегия постановила отменить сделку и выселить пенсионерку из квартиры.

соцсети
Отец и 11-летний сын сорвались на Эльбрусе после обрыва троса

Ребёнок погиб, мужчина ждёт спасателей с переломанными ногами на высоте 4500 метров.

пресс-служба Авито
В Татарстане на продажу выставили три необычные модели кабриолета

У жителей есть возможность приобрести MG MGA 1962 года, MINI Cooper Cabrio и Ford Mustang.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Через три года у россиян не получится продать студии и жилье в спальных районах

Квартиры, купленные «на эмоциях» или под ситуативный запрос, в перспективе потеряют ликвидность на вторичном рынке.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Топ застройщиков Казани: честный рейтинг

Рынок недвижимости столицы Татарстана переживает тектонический сдвиг. В регион зашли мощные федеральные игроки — «Самолет», «ФСК Регион» и «ГК ТОЧНО». Изменит ли битва девелоперов качество жилья в столице?

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.