Каждый пятый татарстанец потратил на помощь близким за год до 100 тысяч рублей
Почти половина жителей помогает безвозмездно.
В Татарстане большинство жителей финансово помогают родителям — таких 33 процента. Детям, братьям и сестрам деньги высылают 22 процента татарстанцев, близким друзьям - 11 процентов, а коллегам и дальним родственникам — по шесть процентов. Такое исследование провели в hh.ru и Группе Ренессанс Страхование.
При этом 41 процент помогает безвозмездно, 28 процентов дают в долг на неопределенное время, а 21 процент — только при условии, что средства вернут в обозначенную дату. За последний год на финансовую помощь близким 39 процентов жителей направили более 50 тысяч рублей, 22 процента — от 50 до 100 тысяч рублей, 17 процентов — от 100 до 200 тысяч рублей, и столько же человек — более 200 тысяч.
Почти половина опрошенных — 41 процент — готовы помочь финансово только в том случае, если понимают, что человек не справиться без их помощи. Но 67 процентов респондентов не станут помогать с проблемами, связанными с азартными играми или другими зависимостями. Половина (52 процента) откажут помощь должникам, которые уже брали, но так и не вернули деньги, а еще 44 процента – если человек просит деньги лишь для того, чтобы сохранить привычный уровень комфорта.
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