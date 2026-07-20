ВОЗ назвала курение, алкоголь и одиночество среди главных факторов риска.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Почти каждый второй случай деменции связан с причинами, на которые человек может повлиять. Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения. Сегодня в мире больше 57 миллионов человек живут с этим заболеванием, и ежегодно врачи выявляют около 10 миллионов новых случаев. Самая распространённая форма — болезнь Альцгеймера, на неё приходится 60–70 процентов всех диагнозов.

По данным ВОЗ, в 45 процентах случаев к деменции приводят курение, злоупотребление алкоголем, недостаток движения, социальная изоляция, загрязнённый воздух и хронические болезни. Чтобы снизить риски, организация советует больше двигаться, поддерживать общение с людьми, тренировать мозг, отказаться от сигарет и спиртного, следить за питанием и контролировать давление, сахар и холестерин.

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