Дачников предупредили об опасной инфекции от грызунов и насекомых
Туляремия есть во всех регионах России.
Роспотребнадзор предупредил россиян, что в дачный сезон легко подхватить туляремию. Эту заразу переносят грызуны и насекомые, а природные очаги есть по всей стране. Заразиться можно через укус, контакт с больным животным, грязную воду или еду.
Чтобы не заболеть, нужно сделать дом и дачу недоступными для мышей и крыс и не оставлять продукты на виду. Но главная защита — прививка. Иммунитет появляется примерно через месяц и держится пять лет, потом по показаниям делают ревакцинацию. Особенно прививка нужна тем, кто живёт в очагах инфекции, охотникам, рыбакам, строителям и владельцам частных домов.
На природе советуют носить закрытую одежду, головной убор, пользоваться средствами от насекомых и каждые полтора-два часа осматривать себя на предмет клещей. Болезнь проявляется увеличением лимфоузлов, язвами, кашлем с одышкой или сильной болью в животе с рвотой.
Ранее мы писали, что в восьми регионах России зафиксированы случаи заражения паразитами после купания. Речь идет о церкариях, которые проникают под кожу и вызывают у человека сильный зуд.
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