В среднем двухкомнатная квартира в столице Татарстана стоит 14,4 миллиона рублей, а трехкомнатная — 18,3 миллиона.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Среди российских городов-миллионников новое двух- и трехкомнатное жилье с мая сильнее всего подешевело в Казани. Понижение составило 3,4 процента и 3,1 процента соответственно, сообщает «Газета.Ru».

В среднем «двушка» на первичном рынке в столице республики обойдется в 14,4 миллиона, а «трешка» — в 18,3 миллиона рублей. По ценам на однокомнатные квартиры Казань оказалась на третьем месте — цены на них снизились на 1,4 процента. Средняя стоимость такого жилья составила 11 миллионов. Сильнее всего новые «однушки» подешевели в Воронеже — цена снизилась на два процента, достигнув 5,8 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что Казань заняла четвертое место по стоимости комнат. За них в среднем просят 2,9 миллиона рублей. При этом за первые полгода цена снизилась 1,3 процента.

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