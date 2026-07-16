Таким образом у правоохранителей появится возможность следить за местонахождением иностранцев.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

При регистрации по прибытии в Россию приезжих обяжут покупать мобильный телефон, в котором будет зарегистрирован электронный профиль мигранта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова замминистра внутренних дел Игоря Зубова.

Мера коснется всех иностранцев, но особенно эффективной она окажется в отношении трудовых мигрантов. Таким образом у правоохранителей появится возможность следить за местонахождением приезжих — они не смогут поменять место жительства или бесконтрольно переезжать в другие города. Зубов добавил, что через электронный профиль ведомства будут также предупреждать гостей из других стран об истечении срока нахождения в России или необходимости посетить отделение.

Ранее сообщалось, что депутаты планируют еще сильнее ужесточить миграционное законодательство. Например, выдворять из страны планируют за дискриминацию — нарушение прав, свобод и законных интересов человека в зависимости от его пола, расы, цвета кожи и так далее.

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