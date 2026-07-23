Общество
23 июля 16:27
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«Вечерняя Казань»

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Полностью беспилотные КАМАЗы начнут использовать с 2028 года

Пока что управление подразумевает участие оператора-логиста.

Полностью беспилотные КАМАЗы начнут использовать с 2028 года

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Только с 2028 года полностью беспилотные грузовики «КАМАЗ» начнут ездить по дорогам. На данный момент для решения сложных ситуаций им требуется оператор-логист, рассказал главный конструктор инновационных автомобилей ПАО «КАМАЗ» Сергей Назаренко. Его слова приводит ТАСС.

При наличии устойчивой связи оператор может временно вмешиваться в работу систем, в том числе дистанционно управлять грузовиком с использованием видеокамер. Это происходит периодически, когда, например, грузовику нужно выехать из затора или объехать препятствие, которое автономная система не может корректно обработать.

Ранее сообщалось, что КАМАЗ начнет продавать человекоподобных роботов собственной разработки. Инновация уже используется внутри компании, а выход на рынок ожидается к концу текущего года.

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