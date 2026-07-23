Основными причинами исчезновений остаются бытовые и ментальные проблемы.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

За первые шесть месяцев 2026 года в полицию республики поступило 282 заявления о безвестном исчезновении граждан — это почти в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В МВД по РТ отмечают устойчивую тенденцию к снижению количества пропавших на протяжении последних шести лет.

Как сообщил начальник отдела координации розыска лиц Управления уголовного розыска МВД по РТ Рамиль Гарипов, проанализировав предыдущие 6 лет, можно сделать вывод, что количество без вести пропавших снижается. Если в 2020 году было зарегистрировано 4088 обращений, то по итогам 2025 года их количество упало до 751. Всего за полгода 2026-го удалось разыскать 116 человек из 138 находившихся в активном розыске. В первом полугодии 2026 года было зарегистрировано 282 заявления, это значительно меньше, чем за такой же период предыдущего года.

Основными причинами исчезновений, по данным МВД, остаются злоупотребление алкоголем, психические расстройства, потеря памяти у пожилых людей, семейные конфликты, а также несчастные случаи, такие как потеря ориентации в лесу или переохлаждение. В особую категорию выделяются случаи, когда люди теряют связь с семьей на неопределенное количество времени. Тогда полиция проверяет, не ведет ли «пропавший» активный образ жизни, меняя документы и привлекаясь к ответственности. Если факт пропажи не подтверждается, в розыске отказывают. В особо сложных случаях, когда есть признаки криминала, материалы передаются в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела.

Оставить заявку на поиск пропавшего человека можно по круглосуточному телефону горячей линии «ЛизаАлерт»: 8-800-700-54-52.

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Автор: Таисия Ашаева