План выполнен на 75 процентов.

Автор фото: kzn.ru

За половину лета в загородных лагерях Казани отдохнули более 12,7 тысячи детей — это 75 процентов от плана. Путевки в этом году получат свыше 17 тысяч ребят, сообщили в мэрии.

Кампания проходит под концепцией «Казань – город трудового единства», она приурочена к Году воинской и трудовой доблести в Татарстане. Акцент сделан на профориентации: школьники знакомятся с экономикой города, пробуют себя в разных специальностях и разрабатывают собственные проекты.

Кроме того, для 420 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, организовали специализированные смены продолжительностью 21 день. К активному отдыху присоединились 650 детей из семей участников СВО.

Ранее сообщалось, что охрана детских лагерей в Татарстане обойдётся в 230 рублей в час. Республика утвердила единую цену охранного поста в детских лагерях.

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