Охрана детских лагерей в Татарстане обойдётся в 230 рублей в час
Республика утвердила единую цену охранного поста в детских лагерях.
Власти Татарстана установили единый норматив на охрану детских оздоровительных учреждений. Как сообщили в кабмине республики, стоимость одного поста теперь составляет 230 рублей в час. Эта сумма распространяется на лагеря всех категорий опасности и рассчитана на круглосуточный режим.
По нормативу на каждое учреждение полагается один пост. Какие именно объекты попадут под охрану и в какой период, определит Министерство по делам молодёжи. Если найдутся дополнительные деньги, цену можно будет поднять. Муниципалитетам рекомендовали держаться этой планки, когда будут закупать охранные услуги.
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