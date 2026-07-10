Республика утвердила единую цену охранного поста в детских лагерях.

Автор фото: ИД «Вечерняя Казань»

Власти Татарстана установили единый норматив на охрану детских оздоровительных учреждений. Как сообщили в кабмине республики, стоимость одного поста теперь составляет 230 рублей в час. Эта сумма распространяется на лагеря всех категорий опасности и рассчитана на круглосуточный режим.

По нормативу на каждое учреждение полагается один пост. Какие именно объекты попадут под охрану и в какой период, определит Министерство по делам молодёжи. Если найдутся дополнительные деньги, цену можно будет поднять. Муниципалитетам рекомендовали держаться этой планки, когда будут закупать охранные услуги.

Ранее мы писали, что детские лагеря Казани защитят от терактов, ракет и БПЛА. Ведомства считают безопасность приоритетом летнего отдыха.

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