При этом зайти на платформы, которые намеренно ограничили свои ресурсы для россиян, все еще можно.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Пользователи иностранных сим-карт потеряли возможность заходить на недоступные ресурсы. Раньше свободное посещение таких сайтов было возможно благодаря задействованию инфраструктуры зарубежных операторов, однако теперь схема не позволяет обходить блокировки. При этом зайти на платформы, которые намеренно ограничили свою работу в России, все еще можно. Речь идет о Netflix и нейросетях, сообщают «Известия».

В Минцифры пояснили, что к роуминговому интернет-трафику иностранных пользователей применяют общий режим фильтрации. Интернет согласно нему не отключается полностью — блокируются только сайты, нарушающие законы России.

На сегодняшний день около двух миллионов россиян имеют зарубежные сим-карты, 500 тысяч из них регулярно используют иностранный интернет-трафик. Как утверждают эксперты, проблемы с доступом начались полторы недели назад.

Ранее сообщалось, что для детских сим-карт в России введут ограничения на платные услуги. Они будут блокироваться при обнулении счета, при этом экстренные вызовы и другие возможности останутся бесплатными.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.