Здание серьёзно пострадало при пожаре в 2022 году, теперь его наполнят музейными экспонатами.

Автор фото: Комитет Татарстана по охране ОКН

В Пестречинском районе Татарстана завершилась реставрация флигеля, входящего в комплекс музея-заповедника «Ленино-Кокушкино». Здание сильно пострадало во время пожара в марте 2022 года. К восстановительным работам приступили весной 2025-го, и перед специалистами стояла задача вернуть объекту культурного наследия его исторический облик.

Реставраторы полностью заменили сруб и внутренние деревянные стены, усилили и гидроизолировали фундамент, восстановили полы, чердак и крышу. Окна и двери воссоздали по историческим образцам, вернули на место архитектурный декор фасадов и подвели все необходимые коммуникации.

Теперь флигель ждёт музеефикация: в здании разместят мебель и ценные экспонаты, часть которых сейчас ещё находится на реставрации. Сама усадьба в селе Кокушкино принадлежала деду Владимира Ленина — врачу Александру Бланку. Сюда же в 1887 году был сослан будущий вождь после студенческой сходки в Казанском университете. Дом не раз горел, перепродавался, но в советское время его восстановили и открыли музей.

Ранее мы писали, что казанско-Богородицкую церковь включат в список объектов культурного наследия. Старинный храм находится в селе Бураково.

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