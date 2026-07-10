Экс-глава УАЗа Алексей Спирин возглавил завод «Соллерс Алабуга»
Он будет отвечать за операционную работу предприятия и сохранит пост зама в головной компании.
Бывший генеральный директор Ульяновского автомобильного завода Алексей Спирин получил новое назначение. Как сообщили в группе «Соллерс», он возглавил ООО «Соллерс Алабуга», где будет отвечать за всю операционную деятельность завода. При этом за ним сохранится должность заместителя гендиректора ПАО «Соллерс» по производству и качеству.
Прежний руководитель предприятия Алексей Матасов теперь сосредоточится на перспективных индустриальных проектах компании и займётся модернизацией и созданием новых мощностей, а также развитием инженерной инфраструктуры промплощадок группы.
Спирин руководил УАЗом до февраля 2026 года, после чего его перевели на пост зама в головной «Соллерс». Завод «Соллерс Алабуга» находится на территории особой экономической зоны «Алабуга» и с конца 2022 года выпускает коммерческие автомобили Sollers Atlant и Sollers Argo, а также двигатели для них.
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