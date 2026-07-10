Общество
10 июля 09:13
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«Вечерняя Казань»

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Экс-глава УАЗа Алексей Спирин возглавил завод «Соллерс Алабуга»

Он будет отвечать за операционную работу предприятия и сохранит пост зама в головной компании.

Экс-глава УАЗа Алексей Спирин возглавил завод «Соллерс Алабуга»

Автор фото: сообщество «СОЛЛЕРС Алабуга»

Бывший генеральный директор Ульяновского автомобильного завода Алексей Спирин получил новое назначение. Как сообщили в группе «Соллерс», он возглавил ООО «Соллерс Алабуга», где будет отвечать за всю операционную деятельность завода. При этом за ним сохранится должность заместителя гендиректора ПАО «Соллерс» по производству и качеству.

Прежний руководитель предприятия Алексей Матасов теперь сосредоточится на перспективных индустриальных проектах компании и займётся модернизацией и созданием новых мощностей, а также развитием инженерной инфраструктуры промплощадок группы.

Спирин руководил УАЗом до февраля 2026 года, после чего его перевели на пост зама в головной «Соллерс». Завод «Соллерс Алабуга» находится на территории особой экономической зоны «Алабуга» и с конца 2022 года выпускает коммерческие автомобили Sollers Atlant и Sollers Argo, а также двигатели для них.

Ранее мы писали, что раис Татарстана Рустам Минниханов возглавил национальный рейтинг губернаторов России. Получить положительные оценки со стороны экспертов и правительства страны помогла усердная работа по проведению саммита АСЕАН.

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