Участки заберут у двух собственников, компенсацию рассчитает «Главтатдортранс».

Автор фото: ИИ

В Рыбно-Слободском районе Татарстана стартует реконструкция автомобильного моста через реку Ошняк. Для этого властям придётся частично изъять землю у двух местных жителей. Постановление уже вышло на официальном портале правовых актов.

Речь идёт о 4 865 квадратных метрах из участков общей площадью 57 249 квадратов. «Главтатдортранс» займётся кадастровыми работами, посчитает компенсацию и подготовит бумаги. Если договориться с хозяевами мирно не выйдет, дело уйдёт в суд. Контроль за всем процессом возложили на министерство земельных и имущественных отношений Татарстана.

Ранее мы писали, что под строительство дороги в Казани попадает участок в Старом Аракчино. Землю изымут для дублера Горьковского шоссе.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.