Общество
10 июля 08:35
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

В Татарстане изымут землю для ремонта моста на трассе Казань — Оренбург

Участки заберут у двух собственников, компенсацию рассчитает «Главтатдортранс».

В Татарстане изымут землю для ремонта моста на трассе Казань — Оренбург

Автор фото: ИИ

В Рыбно-Слободском районе Татарстана стартует реконструкция автомобильного моста через реку Ошняк. Для этого властям придётся частично изъять землю у двух местных жителей. Постановление уже вышло на официальном портале правовых актов.

Речь идёт о 4 865 квадратных метрах из участков общей площадью 57 249 квадратов. «Главтатдортранс» займётся кадастровыми работами, посчитает компенсацию и подготовит бумаги. Если договориться с хозяевами мирно не выйдет, дело уйдёт в суд. Контроль за всем процессом возложили на министерство земельных и имущественных отношений Татарстана.

Ранее мы писали, что под строительство дороги в Казани попадает участок в Старом Аракчино. Землю изымут для дублера Горьковского шоссе.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Эксперт предупредила о риске резкого роста нагрузки на казанских сотрудников

Такое возможно при неудачной автоматизации процессов.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
В Казани экс-прокурору Темникову запросили 12 лет «строгача» по делу о взятках

По версии следствия, бывший представитель надзорного ведомства оказался участником коррупционной схемы по «заказному» возбуждению уголовного дела и незаконной приостановки ареста банковских счетов.

соцсети Ришата Тухватуллина
Певец Ришат Тухватуллин порезался в бассейне нового пляжного комплекса в Казани

Артист планировал поиграть в волейбол, но из-за травмы присоединился к дворовому матчу в качестве болельщика.

16.мвд.рф
Бастрыкин потребовал проверить мирового судью из Казани Марселя Гафарова

Судью проверит Высшая квалификационная коллегия судей России.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Мачеха погибшего участника СВО в Татарстане добилась выплат через суд

После смерти бойца выплаты назначили только бывшей жене погибшего.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов

В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей