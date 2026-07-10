В Татарстане изымут землю для ремонта моста на трассе Казань — Оренбург
Участки заберут у двух собственников, компенсацию рассчитает «Главтатдортранс».
В Рыбно-Слободском районе Татарстана стартует реконструкция автомобильного моста через реку Ошняк. Для этого властям придётся частично изъять землю у двух местных жителей. Постановление уже вышло на официальном портале правовых актов.
Речь идёт о 4 865 квадратных метрах из участков общей площадью 57 249 квадратов. «Главтатдортранс» займётся кадастровыми работами, посчитает компенсацию и подготовит бумаги. Если договориться с хозяевами мирно не выйдет, дело уйдёт в суд. Контроль за всем процессом возложили на министерство земельных и имущественных отношений Татарстана.
Ранее мы писали, что под строительство дороги в Казани попадает участок в Старом Аракчино. Землю изымут для дублера Горьковского шоссе.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Такое возможно при неудачной автоматизации процессов.
По версии следствия, бывший представитель надзорного ведомства оказался участником коррупционной схемы по «заказному» возбуждению уголовного дела и незаконной приостановки ареста банковских счетов.
Артист планировал поиграть в волейбол, но из-за травмы присоединился к дворовому матчу в качестве болельщика.
Судью проверит Высшая квалификационная коллегия судей России.
После смерти бойца выплаты назначили только бывшей жене погибшего.
В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.