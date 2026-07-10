Верховный суд республики оставил в силе решение по иску прокуратуры.

Автор фото: ИД «Вечерняя Казань»

Верховный суд Татарстана подтвердил решение по делу бывшего заместителя министра внутренних дел республики Владимира Изаака. Ранее прокуратура через суд добилась обращения в доход государства имущества его семьи на 21 миллион рублей. Чиновник и его родственники пытались оспорить это решение, но безуспешно.

По данным надзорного ведомства, с 2017 по 2023 год семья приобрела четыре квартиры и два машино-места в Казани, часть недвижимости была записана на родственников. При этом официальные доходы, по версии прокуратуры, не позволяли сделать такие покупки. Суд первой инстанции ещё в сентябре прошлого года постановил изъять активы в пользу государства, а теперь апелляционная инстанция оставила это решение в силе.

Ранее бывший начальник отдела Следственного управления МВД Татарстана Максим Вашуркин дал показания по делу о «раскулачивании» Владимира Изаака. Бывший подчиненный отставного генерала заявил, что помогал своему начальнику обменивать более десяти тысяч евро.

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