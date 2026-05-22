Ведомства считают безопасность приоритетом летнего отдыха.

Автор фото: kzn.ru

В преддверии сезона смен в детских загородных лагерях, который начинается уже 31 мая, межведомственная комиссия тщательно проверяет безопасность учреждений. Ее ставят «во главу угла», заявил глава исполкома Рустем Гафаров. Его слова приводит пресс-служба мэрии Казани.

С 14 мая представители администрации города, МЧС, МВД, Росгвардии и Роспотребнадзора объезжают лагеря, чтобы проверить уровень безопасности. Например, пять лет назад в девяти местах появились охранные сигнализации, еще в семи установили системы оповещения, в восьми —обновили системы видеонаблюдения. В лагерях имени Гагарина, «Березка», «Молодежный» и «Тасма» построили КПП. В «Березке», «Бригантине» и «Молодой гвардии» еще и установили систему оповещения.

Охранять ребят будут сотрудники ЧОП. Росгвардия и полиция, в свою очередь, усилят патрули, а в каждом лагере будут тревожная кнопка и другие инструменты безопасности. Каждую смену для детей и сотрудников станут проводить тренировки действий в ЧС, в том числе при атаке БПЛА. Гафаров подчеркнул, что это должны быть именно практические занятия. В лагерях уже расположили укрытия и разместили памятки.

Всего на природу поедут 40 тысяч ребят, которые отдохнут в 11 муниципальных лагерях. Еще 15 лагерей предприятий примут детей по муниципальному заказу. В самой Казани летом будут работать 13 детских оздоровительных лагерей — частных и не только. В стационарных лагерях ждут приезда 17 тысяч школьников.

Та же ситуация наблюдается и в пришкольных лагерях, где отдохнут 22 тысячи детей. Программы распланированы до 26 июля в 160 учреждениях. Они будут иметь такую же степень защиты, как и загородные лагеря. С 1 по 30 августа у школ организуют кратковременные группы и площадки для досуга. Для занятости школьников также создадут трудовые бригады, в которых будут состоять 689 подростков от 14 до 17 лет. Они будут заниматься хозработами и благоустройством на платной основе. Особое внимание уделяют детям в социально опасном положении.

Ранее мы писали о том, как сэкономить на поездке в детский лагерь. В Татарстане такой отдых оценивается не меньше чем в 40 тысяч рублей.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.