Средство нужно наносить на все открытые участки кожи, напомнила эксперт.

При длительном пребывании на улице вне зависимости от сезона лучшего всего использовать солнцезащитный крем, однако уровень SPF зависит от фототипа кожи, а также климатических условий. Об этом рассказала врач-дерматолог Красногорской клинической больницы министерства здравоохранения Московской области Марина Русак, передает ТАСС.

По ее словам, людям со светлой кожей, склонной к ожогам, нужно брать крем с более высоким показателем SPF, обычно 30—50, для смуглой кожи подойдут средства с SPF 15—30. Но если на солнце планируется находиться долгое время, то даже такой коже может потребоваться усиленная защита.

Желательно также обращать внимание на наличие защиты от типа лучей UVB/UVA, именно такие кремы предоставляют самый широкий спектр защиты от ультрафиолета. Средство нужно наносить на все открытые участки кожи, обновлять каждые 2-3 часа и после купания или интенсивного потоотделения. Комбинировать его рекомендуется с одеждой, головным убором и очками.

